Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya İl Jandarma komutanlığı ekipleri Suluova ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya’nın Suluova ilçesi Yenimahalle bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapılacağı yönünde ihbarı değerlendirerek, T.Ş, E.A ve M.C.Y isimli şahısların üzerinde yapılan aramada (66) Adet sentetik hap (Extacy) ele geçirildi. İl Jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler T.Ş, M.C.Y, ve M.E, Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMASYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:51

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.