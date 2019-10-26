Otomobil takla attı: 4 yaralı

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Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Küçük (39) idaresindeki 60 ES 216 plakalı otomobili ile Taşova’dan Amasya’ya seyir halindeyken Durucasu Kavşağı'na geldiğinde havanın yağışlı, zeminin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, su kanalına devrildi. Kazada Ahmet Küçük (70), Nuray Küçük (37), Emirhan Küçük (6) ve Ferhat Küçük (39) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AMASYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:49

YATSI 19:09

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