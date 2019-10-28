Şiddetli karın ağrısı ile gitti, aort damarı ameliyatı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şiddetli karın ağrısı ile gitti, aort damarı ameliyatı oldu

İHA

Şiddetli karın ağrısı ile gitti, aort damarı ameliyatı oldu

Şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 72 yaşındaki H.K. isimli hastanın yapılan muayene ve tetkiklerinde karın bölgesindeki aort damarında ileri derecede genişleme saptanması üzerine hasta ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.
Tedavi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümüne başvuran hastanın tıbbi değerlendirilmesinde, karın bölgesindeki aort damarında ileri derecede genişleme (Abdominal Aort Anevrizması) olması nedeniyle Prof. Dr. Erol Kurç, Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, Dr. Öğrt. Üyesi Ercan Kahraman ve Opr. Dr. Gökçen Gökgözoğlu’ndan oluşan kalp damar cerrahisi ekibi tarafından kapalı ameliyata (endovasküler aort anevrizması tamiriEVAR) alındı.
Başarılı operasyon sonrası Kalp Damar Cerrahisi Bölümü adına açıklama yapan Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, “Abdominal aort anevrizmasının (AAA), aortun karın bölgesinde olan kısmının genişlemesi balonlaşmasıdır. İleri yaşlı hastalarda görülme sıklığı artan ve hayatı tehdit eden hastalığın tedavisinde genellikle klasik açık cerrahi yöntem ve daha yeni endovasküler anevrizma tamiri (EVAR) yöntemleri olmak üzere iki çeşit tedavi seçeneği bulunmaktadır. EVAR yönteminde hastanın kasık bölgesindeki atardamarlarından karın içindeki genişlemiş aort bölümüne, kateter ve kılavuz teller aracılığıyla ilerletilen ve yerleştirilen suni damar (stent greft) ile damardaki genişleme tamir edilmektedir. Klasik açık cerrahiye göre daha hızlı ve pratik bir şekilde uygulanabilen EVAR yöntemi, acil cerrahi gereken, aort anevrizması yırtılmış hastalarda da uygulanabiliyor. EVAR yöntemi hastanede kalış süresi, kullanılan kan ürünü miktarı, enfeksiyon gelişim riskini azaltıyor ve hastanın günlük yaşantısına daha erken dönmesine imkan sağlıyor” dedi.
72 yaşındaki hasta H.K. ise, “Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdum. Karın bölgemdeki aort damarımda ileri derecede genişleme olduğunu söyledi doktorlar ve ameliyat olmam gerektiğini belirttiler. Ben de ameliyat olmayı kabul ettim. Ameliyatımda, tedavimde emeği geçen tüm doktorlara ve hemşirelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

AMASYA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 4 yaralı
Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Antalya’ya teknik gezi
YEREL HABERLER Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Antalya’ya teknik ...
26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü
YEREL HABERLER 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X