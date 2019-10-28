Tugay bandosundan 29 Ekim konseri

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’da 15. Piyade Eğitim Komutanlığı Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

Kutlamalar kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından gerçekleşen konserde bando sevilen marşları coşkuyla seslendirdi. Vali Dr. Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyelerinin de izlediği konser, vatandaşlar tarafından da beğeniyle takip edildi.

AMASYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.