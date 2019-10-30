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Ağız ve diş sağlığı için bu yiyecek ve içeceklere dikkat

İHA

Ağız ve diş sağlığı için bu yiyecek ve içeceklere dikkat

Samsun Diş Hekimleri Odası Amasya İl Temsilcisi Dt. Bayhan Pekin, “Ağız ve diş sağlığı için yediklerimize ve içtiklerimize dikkat etmemiz gerekir” dedi.
Ağız ve diş sağlığının birçok insan tarafından üzerinde pek fazla durulmayan bir konu olduğunu belirten Pekin, “Plakları kontrol etmek ve ağız sağlığınızı korumak için sadece dişlerimizi fırçalamamız ya da diş ipi kullanmamız yetmez. Yediğimiz ya da yemediğimiz yiyecekler de ağız ve diş sağlığımız üzerinde fazlasıyla etkilidir. İsterseniz gelin hangi besinlerin ağız ve diş sağlığımıza iyi geldiğini hangilerinin zararlı olabileceğini beraber inceleyelim.
Su: Özellikle şekerli yiyecekler yedikten sonra su içmek dişlerdeki yemek artıklarının temizlenmesine yardımcı olur. Bu da, şekeri aside dönüştüren bakterilerin ürettiği asit miktarını azaltır.
Süt ve Süt Ürünleri: Ağız içindeki ph dengesinin korunmasında büyük rol oynar ve bu özelliği, dişleri çürüklerden korur. Süt ve süt ürünleri vücudun ihtiyacı olan kalsiyumun yanı sıra protein ve D vitamini sağlar.
Protein Kaynakları: Et, tavuk, balık ve yumurta. Dişlerimiz bu yiyeceklerin içerdiği fosfora gereksinim duyar. Fosfor dişlerimizin üzerindeki koruyucu tabaka olan diş minesinin korunmasında önemli bir rol oynar.
Meyveler: Çilek, portakal ve bunun gibi C vitamini açısından zengin meyveler asidik özelliklerinden dolayı diş taşı oluşumunu geciktirirler. Bunları tükettikten sonra su ile çalkalama yapılması tavsiye edilir. Elma, ayva ve bunlar gibi meyveler ise besleyici özelliklerinin yanında ısırılarak yendiklerinde dişler üzerinde mekanik temizlik yaparlar ve diş etlerine uyguladıkları basınçla diş etlerine masaj yapıp kan dolaşımını hızlandırırlar.
Sakız: Şekersiz sakız çiğnemek tükürük ifrazatını artırdığı ve mekanik temizlik yaptığı için faydalıdır. Ancak uzun süre çiğnemekten kaçınmak gerekir.
Şekerlemeler: Lokum, kurutulmuş meyve gibi yapışık gıdalar tatlı şekerlemelerden daha zararlıdır. Çünkü diş minesiyle daha uzun süre temasta kalırlar.
Nişasta: Nişasta içeren tüm yiyecekler dişe zarar verir. Çünkü nişasta bakteri plaklarının oluşmasına neden olur.
Asitli İçecekler: Ağız içindeki ph değerini aniden çok düşürerek diş minesinde kalıcı hasarlara sebep olmaktadır. Bu tür gıdalar tüketildikten sonra dikkatli bir şekilde ağız temizliği yapılmalıdır. Yapılamıyorsa en azından su ile çalkalanmalıdır” diye konuştu.

AMASYA

30 Ekim 2019 Çarşamba

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