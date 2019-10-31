Minik Öğrencilerden Kızılay’a giysi bağışı

Anaokulu öğrencileri Kızılay’a giysi yardımında bulundu.

Amasya Zübeyde Hanım Üçler Anaokulu idaresi, yaklaşık 100 öğrenciye yardımlaşmayı aşılamak için örnek bir davranış sergiledi. Zübeyde Hanım Üçler Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası münasebetiyle Amasya Kızılay Şubesini ziyaret etti. Toplumsal dayanışmayı böyle bir etkinlik ile öğrencilere yansıtmaya çalıştıklarını belirten Anaokulu Öğretmenleri, Toplumsal dayanışmayı sağlamak ve toplumsal gelişime katkıda bulunmanın amaçlandığı Kızılay Haftası'nda, Türk Kızılay'ı da yoksul ve muhtaçlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için mücadele ediyor. Bizler öğretmen olarak bunun bilincindeyiz. Yetiştirdiğimiz öğrencilerinde bunun bilincinde olmaları için şimdiden yardımlaşmanın önemine böyle bir ziyaret gerçekleştirerek değinmeye çalışıyoruz. Yardıma muhtaç insanlara ulaştırmaları için beraberimizde getirmiş olduğumuz giysileri Kızılay Gönüllüleri’ne teslim ettiklerini belirtiler. 100 minik öğrenciye Amasya Kızılay Şubesi gönüllüleri tarafından Kızılay yeleği giydirilerek “Ben Kızılay Gönüllüsüyüm” diye hep bir ağızdan bağırmaları istenilerek öğrencilere bulundukları ortamın farkına varmaları sağlandı. Ziyarete gelen öğrencilere daha sonra boyama kitabı hediye edildi. Genç Kızılay Amasya Gönüllüleri minik öğrenciler ile eğlenceli vakit geçirerek Kızılay bilincini aşılamaya çalıştılar.

AMASYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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