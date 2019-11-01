Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Amasya’da huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde genel asayiş ile kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi maksadıyla; başta asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 37 unsur ve 125 personelin katılımıyla 132 park/bahçe, metruk bina ve umuma açık yer ile 16 uygulama noktasında “Türkiye Huzur Güven Uygulaması” yapıldı.

Yapılan kontrollerde bin 304 şahıs sorgulanırken, 2 şahsa yoklama kaçağından işlem yapılmış, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bin 294 TL idari para cezası uygulanırken, 701 araç kontrol edilerek, 16 araç sürücüsüne 10 bin 084 TL idari para cezası kesilerek, 8 araç trafikten men edildi.

AMASYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:42

YATSI 19:02

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