Güneş panelleriyle içmesuyuna kavuştular

Amasya İl Özel İdaresi’nin inşa ettirdiği içmesuyu terfi binası ve güneş panelleriyle Abacı köyüne bağlı Balama Mahallesi içmesuyuna kavuştu.

Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Abacı köyüne bağlı Balama Mahallesi'nde 2019 KÖYDES Programı kapsamında içmesuyu terfi binası ve güneş panelleri yapım işi bitirilerek hizmete açıldı. Oluşturulan tesis ile içmesuyu olmayan mahallede güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üretip içmesuyu şebeke hattına su akışı sağlandı. Bu sayede kendi kendine yetebilen ekolojik su sistemi köy halkının hizmetine sunuldu.

Köylerde içmesuyu sorunu yaşanmaması adına ekiplerin sahada fizibilite çalışmalarını tamamlayarak yatırım programları çerçevesinde projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Susuz köyümüzün kalmaması ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik içmesuyuna kavuşması için hizmetlerimizi tüm hızıyla sürdürmekteyiz” diye konuştu.

AMASYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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