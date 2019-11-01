Otomobil takla attı: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil takla attı: 5 yaralı

İHA

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole takla attığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 5 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole takla attığı kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sallar Köyü Kavşağı'nda Fatih Yılmaz'ın (42) kullandığı 34 EP 6856 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Fatih Yılmaz, İsmail Can Kömürcüoğlu (26), Meltem Kocaer (30), Buğra Yılmaz (41) ve Hacer Yılmaz (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AMASYA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güneş panelleriyle içmesuyuna kavuştular
YEREL HABERLER Güneş panelleriyle içmesuyuna kavuştular
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Gençlerin Türk müziğine olan ilgisi artırılacak
YEREL HABERLER Gençlerin Türk müziğine olan ilgisi artırılacak
Minik Öğrencilerden Kızılay’a giysi bağışı
YEREL HABERLER Minik Öğrencilerden Kızılay’a giysi bağışı
Amasya’da ev yangını
YEREL HABERLER Amasya’da ev yangını
Suluova'da asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Suluova'da asfalt çalışmaları
Ağız ve diş sağlığı için bu yiyecek ve içeceklere dikkat
YEREL HABERLER Ağız ve diş sağlığı için bu yiyecek ve içeceklere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X