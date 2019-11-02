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Öğrenciden engelliler için mavi kapak kampanyası 8. sınıf öğrencisi, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli ...

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesi Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi ve Okul Başkanı Zeynep Ceren Öztürk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye alabilmek için okulda mavi kapak toplama kampanyası başlattı.

Öğrenciden engelliler için mavi kapak kampanyası 8. sınıf öğrencisi, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alabilmek için kapak toplama kampanyası başlattı

Amasya’nın Taşova ilçesi Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi ve Okul Başkanı Zeynep Ceren Öztürk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye alabilmek için okulda mavi kapak toplama kampanyası başlattı.
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin 2011 yılından itibaren başarı ile yürüttüğü plastik kapak kampanyasına, Amasya’nın Taşova ilçesi Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi ve Okul Başkanı Zeynep Ceren Öztürk’ten destek geldi. Öztürk, okul başkanı seçildikten sonra sosyal medya da gördüğü kampanyayı okulda da başlatarak TOFD’ne destek olmak istedi. Okul idaresi ile görüşerek kampanyanın başlatılması için izin alan ve okulda arkadaşlarını bilgilendiren Zeynep Ceren Öztürk, hem ilçelerinde hem de Türkiye çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak istiyor.
Öztürk, “Sosyal medyada gördüğüm bir proje üzerine çalışma yapmak istedim. Mavi kapaklar hakkında. Bu projeyi okul müdürümüz ile konuştum. O da bu projeyi uygun gördü. Hem çevremize karşı duyarlılığımızı hem de okuldaki davranışlarımızın biraz daha iyi manada artmasını söyledi. Bu çalışmaları uygun görerek başlatmaya karar verdik. Sosyal medyada gördüğüm bu kampanya sayesinde Türkiye Omurilik Felçliler Derneğine gönderecek olduğumuz bu kapaklarla ihtiyaç sahibi olan bir arkadaşımızı mutlu ederek onun bu dileğini gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede hem onu mutlu edeceğiz hem de biz mutlu olacağız. Ayrıca çevremize karşı duyarlılığımız artacak. Bu kapaklar 350 kilogram olduğu zaman bir tekerlekli sandalye alabiliyoruz. Bu konuda bana yardımcı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Atatürk Ortaokulu Müdürü Saffet Bol, “2 3 hafta önce okul temsilcimizi seçtiğimiz Zeynep Ceren Öztürk, yanıma geldi. Sosyal medyada görmüş olduğu bir kampanyadan bahsetti. Bu kampanya bir farkındalık için mavi kapak toplama kampanyasıydı. Bu kampanya ile beraber hem okulumuzdaki öğrencilerimize karşı çevre duyarlılığı kazandırmak, hem de engelli bir kişiye engelli sandalyesi alarak ona katkıda bulunmayı planlıyordu. Biz öğrencimizi dinledik. Öğrencimizin bu kampanyayı okulda başlatabileceğini bunun uygun olduğunu düşündük. Öğrencilerimiz her konuda destekleyeceğimizi kendisine ifade ettik. Daha sonra öğrencimiz çevresinde bulduğu kutuları getirdi bize ve üzerine kampanya broşürlerini yapıştırmıştı. Bu kampanya broşürleri olan kutuları okulun değişik yerlerine yerleştirdiğini gördük. Sonra biz okula öğrencilere bu kampanyanın duyurusunu yaptık. Ayrıca öğrencimizde sınıfları gezerek bu kampanyadan bahsetti. Ve kampanyayı başlattı. Şimdi biz ona her konuda destek olduğumuzu söyledik. Öğrencimiz Zeynep Ceren Öztürk, bu kampanya dahilinde topladığı kapakları bize getirecek, bizde bu kutuları kargoyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine göndereceğiz. Böylece hem okulumuzda öğrencilere bu konuda bir duyarlılık sağlamış olacağız. Hem de çevreye karşı biraz daha duyarlı bir nesil yetiştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

AMASYA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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