Kızılay Şube Başkanı Albayrak: "Türkiye'nin emin elleri olarak dünyanın her yerinde hizmet veriyoruz"

Türk Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak, "Türkiye'nin emin elleri olarak dünyanın her yerinde hizmet veriyoruz" dedi.

Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Türk Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak, öğrencilere ve vatandaşlara Kızılay’ın felsefesi ile temel ilkelerinin tanıtılıp, hedeflerinin anlatıldığını belirtti. Kızılay'ın gönüllü olarak yürüttüğü tüm çalışmalarında vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Albayrak, “Türkiye'nin emin elleri olarak dünyanın her yerinde hizmet veriyoruz” dedi.

1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerinde hiçbir ayrım ve çıkar gözetmeyen Kızılay’ın Türkiye’nin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olduğuna değinen Albayrak, “151 yıldır insan onurunun korunması amacıyla gönüllü olarak çalışmalar yürüten Kızılay, günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine halkımızın yardım elini uzatmıştır. Kızılay'ın sonsuz bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalardaki temel gücü yardımsever halkımız ve Kızılaycılık ruhudur” diye konuştu.

Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Kızılay’ın kan, ilk yardım, afet müdahale, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve gönüllülük çalışmaları ile eğitim alanlarında da hizmetler sunduğuna değinen Albayrak, Kızılay Haftası kapsamında üniversite öğrencilerinden oluşan Amasya Genç Kızılay gönüllülerinin çeşitli etkinliklere imza attıklarını, ayrıca gönüllülerin il merkezi ve ilçelerdeki okulları ziyaret edip, çeşitli oyunlar oynayıp, kitaplar dağıtarak Kızılay bilincini aşılamak için gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

