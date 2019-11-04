25 bin kişi organ bekliyor

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, ülkede 25 bin kişinin organ bağışı beklediğini ifade etti.

Amasya'da 39 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Yavuz Selim Meydanı'nda açılan stant ile vatandaşlar bilgilendirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, ülkemizde 25 bin kişinin organ bağışı beklediğini belirterek, katılımcıları ve vatandaşları bilgilendirdi. Nergiz, “39 Kasım Organ Bağış Haftası, tüm ülkemiz adına önemli bir hafta. Binlerce hastamız organ yetmezliği ile hayatını kaybetmekte. Bundan dolayı Organ Bağışı Haftası'nı 39 Kasım'ı biz de ilimizde birçok etkinlikle farkındalık oluşturmak adına duyurmaya çalışıyoruz. Ülkemiz bu noktada çok yol katetti. Özellikle tıbbi donanım noktasında ülkemizde yüzlerce merkez bulunmakta organ nakli konusunda. Donanımlı profesyonel bir ekibimiz bulunmakta ama buna karşın yine de organ bağışı vatandaşlarımız tarafından yeterince bilinçlendirilmemekte ve bilgi sahibi olunmamakta. Bundan dolayı organ bağışı yetersiz. Bugün ülkemizde 25 bin kişi organ bağışı beklemekte. Buna karşın ülkemizde 5 bin hastamıza organ bağışı yapılmıştır. Bu 5 bin hastamızın da birçoğu böbrek ve karaciğer olmak üzere bunlar da canlıdan canlıya nakil yapılmakta. Biz istiyoruz ki kadavradan ya da beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan olsun istiyoruz. Bunun için de vatandaşımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konuda da biz organ nakil koordinasyon merkezleri olarak birçok etkinlik yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bugün de burada standımızı açtık. Vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz” dedi.

İlk organ bağışı da sağlık çalışanlarından geldi. Bir doktorun yaptığı organ bağışının ardından bağış kartını İl Sağlık Müdürü Nergiz takdim etti. Sağlıkçılar asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.

AMASYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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