Hastane koridorlarında kayıt kuyruğuna son

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hastane koridorlarında kayıt kuyruğuna son

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kurulan KİOSK kayıt sistemi ile muayene olmaya gelen vatandaşlar, hastane koridorlarında kayıt kuyruklarında artık beklemeyecek.

Hastane koridorlarında kayıt kuyruğuna son

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kurulan KİOSK kayıt sistemi ile muayene olmaya gelen vatandaşlar, hastane koridorlarında kayıt kuyruklarında artık beklemeyecek.
KİOSK sıramatik sistemiyle ilgili bilgiler veren Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Selçuk Sezikli, KİOSK sisteminin herhangi bir görevliye ihtiyaç duyulmadan sıra alınmasını sağlayarak hastaların uzun kuyruklar önünde beklemelerini önlediğini söyledi. Başhekim Sezikli, "Hastaların bankolarındaki görevlilerin yardımlarına ihtiyaç duymaksızın istediği poliklinikten ve hekimden istediği saatte sıra numarası almasını sağlayan sistemi kurduk. Hastalarımız T.C. kimlik numarasını dokunmatik ekrana girerek ya da yeni kimlik kartlarını okutarak muayene olmak istediği hekimin uygunluk durumuna göre barkodunu alarak muayene olabilecekler. Vatandaşlarımız KİOSK sistemine kısa zamanla alıştı. Vatandaşların doktor sırası almaları için KİOSK'ların başında bir personel arkadaşımız hizmet vermeye devam edecek. Hastalarımız banko ve kayıt noktalarına uğramadan direkt olarak doktorun polikliniğinin önüne giderek muayene olabilecekler” dedi.
Sıra alarak muayeneye giren hastaların polikliniklerde kimlik göstermesinin de zorunlu olduğunu belirten Başhekim Sezikli, böylelikle herhangi bir olumsuz durum yaşanmasının önüne geçileceğini belirtti.

AMASYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

25 bin kişi organ bekliyor
YEREL HABERLER 25 bin kişi organ bekliyor
Kızılay Şube Başkanı Albayrak: "Türkiye'nin emin elleri olarak dünyanın her yerinde hizmet veriyoruz"
YEREL HABERLER Kızılay Şube Başkanı Albayrak: "Türkiye'nin emin ...
Öğrenciden engelliler için mavi kapak kampanyası 8. sınıf öğrencisi, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alabilmek için kapak toplama kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Öğrenciden engelliler için mavi kapak kampanyası 8. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X