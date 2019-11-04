Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde açılan rögar çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olan Hasan Şahin’e ait inek, yeni yapılmakta olan üniversite inşaatındaki rögar kuyusuna düştü. İnek, itfaiye ve fen işleri ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu kepçe yardımıyla rampa yapılan kuyudan kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan inek, sahibi Hasan Şahin’e teslim edildi.

AMASYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:25

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AKŞAM 17:38

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