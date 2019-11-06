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Amasya'da halk günü

İHA

Amasya'da devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan 'Halk Günü Toplantıları'nın 2019 yılı Kasım ayı oturumu Vali Yardımcısı Turgay İlhan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya'da halk günü

Amasya’da devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan ‘Halk Günü Toplantıları’nın 2019 yılı Kasım ayı oturumu Vali Yardımcısı Turgay İlhan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Yardımcısı Turgay İlhan’ın yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile vatandaşlar yer aldı. Vatandaşlar, Vali Yardımcısı İlhan’a sorunlarını anlatarak çeşitli konuların çözümü noktasında destek talep ettiler. Vatandaşların tek tek talep, öneri ve şikâyetlerini dinleyen Vali Yardımcısı İlhan, ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli incelemelerin yapılıp kendilerinin bilgilendirileceğini dile getirdi.
Gelecek ay düzenlenecek olan Halk Günü Toplantısı ise 03 Aralık 2019 salı günü saat 10.00’da Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen vatandaşlar Amasya Valiliği Halkla İlişkiler Müracaat Bürosuna (CİMER) başvuru yapabilecekleri gibi, toplantı günü ve saatinde de katılım sağlayabilecekler.

AMASYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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