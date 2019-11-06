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Suluova’da okul çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İHA

Suluova’da okul çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Amasya’nın Suluova ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda çalışan işçi personellere yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.
Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen seminerinin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, okullarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına dikkat çekerek bu konuda kurum personelinin olası risk ile tehlikelere karşı hazırlıklı olmalarının önemine vurgu yaptı.
Hayatın her anında insanların kazalara maruz kalabileceğini, gerek iş yerinde gerek evde veya başka yerde karşılaşabilecekleri kötü durumların olabileceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Davu, Milli Eğitim camiasının önemli bir insan kaynağına sahip olduğunu hatırlatarak öğretmenlerin ve emanet edilen öğrencilerin iş güvenliği ve sağlığı konusunda hassas davranmaları gerektiğinin altını çizdi.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Bülbül de genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında katılımcılara bilgiler verdi.

AMASYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

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