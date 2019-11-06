İŞKUR'dan istihdama destek 2019’un ilk 10 ayında 3 bin 355 kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Amasya İl Müdürü Osman Yılmaz, Amasya’da 2019’un ilk 10 ayında 3 bin 355 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Amasya’da 2019 Ekim ayı itibarıyla istihdam rakamları hakkında bilgi veren Yılmaz, 3 bin 355 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi. Yılmaz, “Özel sektörde kadın işe yerleştirme 1359, genç işe yerleştirme 929 kişidir. Engelli işe yerleştirme 57 kişidir. Özel sektörde işsizlik ödeneği alanlardan işe yerleştirme 75 kişi, yükseköğretim mezunlarında işe yerleştirme sayısı ise 509 kişidir. Kurumumuz iş ve meslek danışmanları tarafından 15 bin 343 iş arayana kurumumuzda bireysel danışmanlık yapılmıştır. Ayrıca 493 engelli bireyimize bireysel danışmanlık yapılmıştır. Özel sektör işyerlerimizden 1815 iş yerine kurum yöneticilerimiz ve iş ve meslek danışmanlarımız tarafından iş yeri ziyareti yapılmıştır. Özel sektör işyerlerimizde uyguladığımız istihdam garantili kurslarımızdan 128 kursiyer yararlanmıştır. İşbaşı eğitim programımızdan ise 2 bin 433 kişi yararlanarak bunlardan en az yüzde 50 oranında işe yerleştirme sağlanmıştır. Bu programlarımızdan işverenlerimize 9 milyon 317 bin 108 TL destek sağlanmıştır” diye konuştu.

AMASYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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