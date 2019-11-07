Amasya’da yaşayan Hasan Doğan (61) karaciğer nakli ile hayata yeniden tutundu.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “0309 Kasım Organ Bağışı Haftası” dolayısıyla Doğan’ı evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Hasan Doğan’dan durumu hakkında bilgi alan Vali Varol, ailesiyle birlikte sağlıklı bir ömür geçirmesi temennisinde bulundu.

Organ bağışının çok önemli olduğunu söyleyen Doğan, Vali Varol’a ziyaret için teşekkür ederek, “Ülkemizde 2530 bin kişi organ bekliyor. Ben de bu organ bekleyen kişilerden biriydim. 3 ay önce karaciğer nakli oldum. Şu an iyiyim ama birçok kişi organ bekliyor. Herkes organlarını bağışlamalı başka birine hayat vermekten daha güzel ne olabilir ki” dedi.

AMASYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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