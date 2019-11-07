Organ bağışı bilgilendirme semineri

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Amasya İl Özel İdaresinde Organ Bağışı Haftası kapsamında personele yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Mürsel Yüksel ve Organ Bağışı Sorumlusu Abdulkadir Torun tarafından verilen seminere çok sayıda personel katıldı. Mürsel Yüksel, organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen seminerde organ bağışının önemine dikkat çekerek katılımcılara bilgi verdi.

Seminerin sonunda bağışta bulunan personellere organ ve doku bağış kartları verildi.

AMASYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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