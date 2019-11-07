Amasya’da ev yangını

Amasya’nın Merzifon ilçesinde çıkan ev yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Merzifon ilçesi Mahsen Mahallesi'nde Erhan Ç.’ye ait iki katlı müstakil binanın giriş katında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sahibi ve çevredekilerin durumu Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine giden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
AMASYA
07 Kasım 2019 Perşembe
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