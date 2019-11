Amasya’da öğrenciler koreografi ve çektikleri kliple Atatürk’ü andı

Amasya’da öğrenciler koreografi ve çektikleri klip ile ‘Atatürk’ü andı.

Amasya İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 170 öğrenci ve 12 öğretmen ile hazırladıkları koreografi ile Ata’larını andı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümünde okul öncesi öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar 170 öğrenci, Ata’larını yaptıkları koreografi ile unutmadıklarını ve unutmayacaklarını bir kez daha göstermiş oldu.

Amasya İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümünde, hiç bir zaman unutulmayacağını tüm dünyaya ilan etmek ve öğrencilerin bayrak, vatan ve Atatürk sevgisi ile geleceğe kararlılıkla yürüdüklerini göstermek üzere bir etkinlik düzenlendi. 3 gün gibi kısa bir sürede hazırlanan etkinliğe 170 öğrenci ve 12 öğretmen katıldı. Öğrenciler, okul öncesinden lise son sınıfa kadar geniş yelpazeden oluştu.

Bir diğer etkinlik de Amasya’nın Merzifon ilçesinde gerçekleşti, Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/A sınıfının minik öğrencileri Ata’larını anmak için anlamlı bir klip çekti. İlkokul öğrencileri sınıf öğretmenleri Cem Meşe ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. yılında anmak için “O an gelince” adında anlamlı bir video klip hazırladı. 3/A sınıfının minik öğrencileri klipte saat 09.05’te sirenler çalınca ne yapıyorsalar bırakıp, atalarını anmak için saygı duruşuna geçtiler.

Sınıf Öğretmeni Meşe, “Çocuklarımızla birlikte bu yıl 10 Kasım’ı farklı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Her 10 Kasım’da saat 09.05 geçe çalan siren seslerini kullanarak, çocuklarla bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Ata’mızı 81. ölüm yıldönümünde rahmet, saygı ve minnetle anmayı planladık. Çocuklarımız buna çok güzel tepki verdiler ve bu çalışmanın sonucunda Atamızı hiç unutulmayacak bir an olarak tekrar hafızalarına kazıdık” dedi.

