18 yıldır topladığı Atatürk resimleri ile evini müzeye çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

18 yıldır topladığı Atatürk resimleri ile evini müzeye çevirdi

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Salim Erol, Atatürk sevgisi ile 2001 yılından beri topladığı Atatürk resimleriyle evinin bahçesini herkese açık müze haline getirdi.

18 yıldır topladığı Atatürk resimleri ile evini müzeye çevirdi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Salim Erol, Atatürk sevgisi ile 2001 yılından beri topladığı Atatürk resimleriyle evinin bahçesini herkese açık müze haline getirdi.
2001 yılında toplamaya başladığı Atatürk resimleriyle evinin bahçesini adeta müzeye çeviren 62 yaşındaki Salim Erol'un ziyaretçileri eksik olmuyor. Erol'un bahçesine isteyen istediği saatte girip Atatürk resimlerini incelebiliyor. 2001 yılından beri bu koleksiyonu hazırladığını söyleyen Salim Erol, “Kapım her zaman açık, sokaktan geçen vatandaşlarımız ziyaret ediyorlar, tebrik ediyorlar beni. Gurur duyuyorum. Bir nevi müze gibi evim. Merzifon’da böyle bir yer mümkün değil bulamazsınız. Atatürk vatanı armağan eden kişidir. Ona her zaman saygı duyarım. Kalbimizde yaşıyor, ölmedi” dedi.
Evi ziyaret eden Ali Ekber Koç, “Güzel bir şey yapmış amcamız, eline ayağına ağzına sağlık. Böyle bir yer bulmak mümkün değil. Herkese nasip eder inşallah böyle Atatürk sevgini içten, yürekten” diye konuştu.
Ziyaretçilerden Ünsal Köse, “Böyle bir mahallede böyle bir şeyin olması çok güzel. Herkes keşke Atatürk değerlerine böyle sahip çıkabilse, değer verebilse çok güzel şeyler olur bence” dedi.
Öğrencilerden Irmak Albayrak, “Bence bu ev çok güzel bir yer. Bu kadar emek vermiş buradaki amca, bu kadar resimler donatmış. Bence çok güzel yapmış, eline sağlık” diye konuştu.
Yaşlı bir adamın ise evin duvarındaki Atatürk fotoğrafını öperek sevgisini gösterdiği görüldü. Salim Erol, 18 yılda topladığı yaklaşık 300’den fazla Atatürk resmini evinin bahçesinde sergiliyor.

AMASYA

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk, Amasya'da anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, Amasya'da anıldı
Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Amasya’da öğrenciler koreografi ve çektikleri kliple Atatürk’ü andı
YEREL HABERLER Amasya’da öğrenciler koreografi ve çektikleri kliple ...
Amasya'da modern şehir kütüphanesi projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Amasya'da modern şehir kütüphanesi projesi hayata ...
681 öğrenciden Mehmetçiğe moral mektubu
YEREL HABERLER 681 öğrenciden Mehmetçiğe moral mektubu
Çiftçiye 243 milyon TL pancar bedeli ödenecek
YEREL HABERLER Çiftçiye 243 milyon TL pancar bedeli ödenecek
70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için şarkı söyledi
YEREL HABERLER 70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu