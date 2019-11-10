Ata'sını gökyüzünde andı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Kabaoğuz Kutluca köyünde yaşayan Mehmet Bolat (42), Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gökyüzünde andı.

Profesyonel yamaç paraşütü ve motorlu yamaç paraşütçüsü olan Bolat, motorlu yamaç paraşütüne bağladığı Türk bayrağı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde gökyüzünde andı.

Hem karada hem havada gidebilen aracı kullanan ve 20 yıldır uçuş yapan Mehmet Bolat, "10 Kasım anısına, Ata'mızın anısına bugün uçuş yapalım dedik. Bu da tabi kendi köyümüzde olsun istedik. Atam izindeyiz" dedi.

AMASYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

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