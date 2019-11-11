MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından Suriye´de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi´nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke´ye su verilmeye başlandı" denildi.
AMASYA
11 Kasım 2019 Pazartesi
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