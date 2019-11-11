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Amasya geleceğe 50 bin fidan ile nefes oldu

İHA

Geleceğe Nefes Kampanyası ile 11 Kasım'da 11 Milyon Fidan etkinliği çerçevesinde Amasya'da 5 noktada 50 bin 200 adet fidan dikimi yapıldı.

Amasya geleceğe 50 bin fidan ile nefes oldu

Geleceğe Nefes Kampanyası ile 11 Kasım’da 11 Milyon Fidan etkinliği çerçevesinde Amasya’da 5 noktada 50 bin 200 adet fidan dikimi yapıldı.
Bağlarüstü köyünde yapılan programa Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Tugay Komutanı Mehmet Atlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, STK’lar, kurum kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Bugün yapılan etkinlikle ülkemiz çapında 11 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır. Burada vatandaşımızın hem fiili hem maddi katılım söz konusudur. Aynı anda dünyada rekor kıracak şekilde 11 milyondan fazla fidanımız toprakla buluşturulacak. Çocuklarımızın bu fidanları kendi elleriyle dikmesi daha sonrasında onları kendilerine ait hissedip, büyümeleriyle beraber kendi yaşlarının ilerlemeleriyle beraber o ormanlarında büyümesini gözlemesi sağlanacaktır. Bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak adına mevcut kuşaklarımızın sahip olduğu bu bilinci sürdürmek adına yapılan bu çalışmanın çok anlamlı bulduğumuzu ve canı gönülden desteklediğimizi belirtmek istiyorum” dedi.
Konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluştu.

AMASYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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