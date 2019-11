Gökhöyük’te fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Ol Kampanyası kapsamında Amasya’da bulunan Gökhöyük Tarım İşletmesinde fidanlar toprakla buluştu.

Gökhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile işletme personeli ve ailelerinin de katılımıyla bin fidanın dikimi gerçekleştirildi. İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz, “Toprağı ve çevreyi koruyan, daha temiz bir hava ile kuraklığa doğru giden iklim döngüsünü yavaşlatan, daha yaşanabilir bir ülke için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Her ağacın bir can, bir nefes ve geleceğe bırakılacak en güzel miras olacağı bilinci ile bu yılki fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ailesi olarak Gökhöyük İşletmesinin de aralarında olduğu 17 işletmede toplam 50 bin 600 adet farklı türden fidan dikerek kampanyaya destek olduklarına değinen Yılmaz, “TİGEM işletmeleri tarihi boyunca kurulduğu her yerde öncelikli olarak ekolojik dengeye önem vermiş, ağaçlandırma çalışmaları yapmış ve toplam 2 milyon 300 bin ağaç varlığına ulaşmıştır. Her yıl devam edecek olan çalışmalarla beraber bu sayıyı düzenli olarak artırıyoruz” diye konuştu.

