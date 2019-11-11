Başkan Üçok’tan umre yolcusu genç hafızlara ihram hediye

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, umre yapmak için kutsal topraklara gidecek olan Şehzadeler Kur’an Kursu hafızlarına ihram hediye etti.

Hafızlık eğitimlerini tamamlayarak umreye gidecek Şehzadeler Kursu’nun 35 öğrencisinin sevinç ve heyecanına ortak olarak ihram ve terliklerini veren Belediye Başkanı Üçok, gençlerin nitelikli, yetkin ve ahlaklı yetişmeleri için gayret sarf ettiklerini belirterek, “Sizlere emek veren, sizleri yetiştiren değerli hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerden istirhamımız Kâbei Muazzama’yı gördüğünüzde bizler için ve ülkemizin yöneticileri için dua etmenizdir” dedi.

Başkan Üçok, İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Şehzadeler Kuran Kursu görevlileri ve öğrenci velilerinin yer aldığı programda genç hafızlara hayırlı yolculuklar diledi.

AMASYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:30

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.