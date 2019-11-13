Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı, köylerdeki okullarda öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimlerini sürdürüyor.

Trafik ekipleri tarafından merkez ilçe İlyas ve Taşova’ya bağlı Belevi köylerindeki okullarda eğitim gören 130 öğrenci ile öğretmenlerinin katılımıyla uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere yayanın önceliği, emniyet kemerinin önemi ve diğer trafik kuralları anlatıldı.

AMASYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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