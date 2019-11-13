Yaşlı hasta, çalışan kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaşlı hasta, çalışan kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuştu

İHA

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşlı bir hasta, çalışan kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuştu.

Yaşlı hasta, çalışan kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuştu

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşlı bir hasta, çalışan kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuştu.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 76 yaşındaki İ.K. isimli bir hasta, kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuşurken operasyonu Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman ve Opr. Dr. Gökçen Gökgözoğlu’ndan oluşan kalp damar cerrahisi doktorları gerçekleştirdi.
Ekip adına bilgi veren Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, “Daha çok tecrübeli merkezlerde, kalbin kasılma gücü azalmış bu profildeki hastalara uygulanan çalışan kalpte koroner bypass ameliyatını burada hastanemizde ilk kez uygulayarak hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik hastamızın sağlık durumu çok iyi birkaç gün yoğun bakım ünitemizde ve servisimizde takip ettikten sonra şifa ile taburcu ettik" dedi.
Kliniklerinde hemen hemen tüm kalp ve damar hastalıklarına güncel tedavi yöntemlerini uygulayabildiklerini ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, özellikle bölgenin diğer illerinden ve ilçelerinden de hastaların tedavi olmak için gönül rahatlığıyla kliniklerine başvurabileceklerini söyledi.
Hastamızın refakatçisi yaptığı açıklamada, "Hastamızın yaşlı olması ve önemli başka hastalıklarının da olması nedeniyle ilk önce İstanbul’da ameliyat ettirmeyi düşündük, fakat daha sonra Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü doktorlarının ilgili yaklaşımları nedeniyle burada ameliyat yaptırmaya karar verdik. Hastamızın ameliyatı çok iyi geçti şuan hastamızın durumu çok iyi Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, hastane idarecilerinden bu hizmetlerin kazanımlarını sağlayan yetkililerden binlerce kez razı olsun başka bir hastaneye gitmeden hastamız şifasını buldu emeği geçen tüm personellere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

AMASYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilere trafik ...
Eğitimciler sigaraya savaş açtı
YEREL HABERLER Eğitimciler sigaraya savaş açtı
9. Uluslararası Atatürk Kongresi Amasya’da yapılıyor
YEREL HABERLER 9. Uluslararası Atatürk Kongresi Amasya’da yapılıyor
Şiddet uygulayan eşinin iş yerini yaktı
YEREL HABERLER Şiddet uygulayan eşinin iş yerini yaktı
Miniklerin Atatürk sevgisi el izleriyle, portreye dönüştü
YEREL HABERLER Miniklerin Atatürk sevgisi el izleriyle, portreye ...
Ekim ayında 14 bin 37 yolcuya hizmet verildi
YEREL HABERLER Ekim ayında 14 bin 37 yolcuya hizmet verildi
Şiddet gören kadın, eşinin dükkanını molotofladı
YEREL HABERLER Şiddet gören kadın, eşinin dükkanını molotofladı
Başkan Üçok’tan umre yolcusu genç hafızlara ihram hediye
YEREL HABERLER Başkan Üçok’tan umre yolcusu genç hafızlara ihram ...
Gökhöyük’te fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Gökhöyük’te fidanlar toprakla buluştu
Amasya geleceğe 50 bin fidan ile nefes oldu
YEREL HABERLER Amasya geleceğe 50 bin fidan ile nefes oldu
MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı
YEREL HABERLER MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X