Yaşlı hasta, çalışan kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuştu

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşlı bir hasta, çalışan kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuştu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 76 yaşındaki İ.K. isimli bir hasta, kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuşurken operasyonu Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman ve Opr. Dr. Gökçen Gökgözoğlu’ndan oluşan kalp damar cerrahisi doktorları gerçekleştirdi.

Ekip adına bilgi veren Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, “Daha çok tecrübeli merkezlerde, kalbin kasılma gücü azalmış bu profildeki hastalara uygulanan çalışan kalpte koroner bypass ameliyatını burada hastanemizde ilk kez uygulayarak hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik hastamızın sağlık durumu çok iyi birkaç gün yoğun bakım ünitemizde ve servisimizde takip ettikten sonra şifa ile taburcu ettik" dedi.

Kliniklerinde hemen hemen tüm kalp ve damar hastalıklarına güncel tedavi yöntemlerini uygulayabildiklerini ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, özellikle bölgenin diğer illerinden ve ilçelerinden de hastaların tedavi olmak için gönül rahatlığıyla kliniklerine başvurabileceklerini söyledi.

Hastamızın refakatçisi yaptığı açıklamada, "Hastamızın yaşlı olması ve önemli başka hastalıklarının da olması nedeniyle ilk önce İstanbul’da ameliyat ettirmeyi düşündük, fakat daha sonra Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü doktorlarının ilgili yaklaşımları nedeniyle burada ameliyat yaptırmaya karar verdik. Hastamızın ameliyatı çok iyi geçti şuan hastamızın durumu çok iyi Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, hastane idarecilerinden bu hizmetlerin kazanımlarını sağlayan yetkililerden binlerce kez razı olsun başka bir hastaneye gitmeden hastamız şifasını buldu emeği geçen tüm personellere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

AMASYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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