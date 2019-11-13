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15 otizmli öğrenci erozyonla mücadele için tohumları toprakla buluşturdu

İHA

Amasya Kılıçarslan Özel Eğitim Uygulama Okulunun 15 otizmli öğrencisi erozyonla mücadele için meşe, kestane ve çeşitli tohumları toprakla buluşturdu.

15 otizmli öğrenci erozyonla mücadele için tohumları toprakla buluşturdu

Amasya Kılıçarslan Özel Eğitim Uygulama Okulunun 15 otizmli öğrencisi erozyonla mücadele için meşe, kestane ve çeşitli tohumları toprakla buluşturdu.
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfının(TEMA) Amasya İl Temsilcisi Fazlı Özveren, Kılıçarslan Özel Eğitim Uygulama Okulu örencileri uygulama fidanlığında ağırlayarak yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Yaklaşık 15 otizmli öğrenciye, TEMA Vakfı yelekleri giydirerek uygulama fidanlığında; doğa, çevre ve toprak hakkında bilgi veren Fazlı Özveren, “1218 Kasım arası Erozyonla Mücadele Haftası olması dolayısıyla bugün burada sizleri ağırladık. Biz tüm öğrencilerimize olduğu gibi siz öğrencilerimize de diyoruz ki; topraktan korkmayın, toprakla birlikte olun, toprağı, suyu olduğu yerde bırakın ve sulama yaparken de tasarrufu göz önünde bulundurarak damlama sulama yapın ki; toprağımızı koruyalım. Yoksa gördüğünüz rüzgar erozyonu, yağmur erozyonuyla beraber vatanımızın büyük bir kısmı her sene Kıbrıs adasını 3 santim kaplayacak şekilde, toprağımız yok olup gidiyor. Onun için toprak, tohum ve su arasında bağlantı kuracağız, bunlardan fidan ortaya çıkaracağız. Daha sonra fidanımızı uygun bir yere dikerek toprağımızın kaybolmasını engelleyeceğiz. Şimdi siz öğrencilerle evvela getirmiş olduğunuz saksılara toprağı dolduracağız, tohumlarımızı ekeceğiz ve evinize götüreceğiniz bu tohumları 1 yıl sonra dikmek için ister siz muhafaza edecek, isterseniz de bize getirecek biz burada yetiştireceğiz. Bu sayede Erozyonla Mücadele Haftası’nda toprağımızın yok olmamasını sağlamış olacağız.”
Böyle bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kılıçarslan Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Fatih Camcı, ”Özel çocuklarımız ile doğaya bir katkı da biz bulunmak istedik. Bize bu fırsatı verdikleri için TEMA Vakfı’na tekrar teşekkür ederiz” diye konuştu.
Daha sonra Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine uygulama fidanlığı gezdirildi. Akabinde öğrencilere beraberlerinde getirdikleri saksılara toprak ve tohum dikildi. 15 öğrenci, üzerinde “Suya Düştüğü Toprağı Oluştuğu Yerde Tut” yazılı pankartlar ile fidanlar arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

AMASYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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