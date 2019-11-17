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Dünya 3.’sü hokeyciler Amasya’ya transfer oldu

İHA

İran Salon Hokeyi Milli Takımıyla 2018'de dünya 3.sü, 2019'da Asya şampiyonu olan Navid Taherirad (27), Mehran Alaghi (28) ve Hamid Nooranian (27) Türkiye Salon Hokeyi Süper Lig takımlarından Amasya Belediye Gençlik Spor Kulübüne transfer oldu.

Dünya 3.’sü hokeyciler Amasya’ya transfer oldu

İran Salon Hokeyi Milli Takımıyla 2018’de dünya 3.sü, 2019’da Asya şampiyonu olan Navid Taherirad (27), Mehran Alaghi (28) ve Hamid Nooranian (27) Türkiye Salon Hokeyi Süper Lig takımlarından Amasya Belediye Gençlik Spor Kulübüne transfer oldu.
2226 Kasım’da Amasya’da 1. Etabı başlayacak olan Salon Hokeyi Süper Lig'de iddialı bir takım kurarak, şampiyon olup Amasya ve Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil etmek isteyen Amasya Belediye Gençlik Spor kulübü 3 İranlı sporcuya imzaları attırdı.
Yeni transferlerden Mehran Alaghi, “Ben İran’dan geldim, İran’ın A Milli Takımında oynuyorum. Burada Amasya Takımına geldik. Süper Lig'de biz mücadele edeceğiz. İnşallah Türkiye ve Amasya’nın adını Avrupa’da iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
Amasya Belediye Gençlik Spor kulübü takım kaptanı Gökhan Kaya, “Çok yetenekliler, İran Milli takımında hala aktif bir şekilde oynamaktalar. En son dünya 3.'sü oldular, hala aktif bir şekilde milli takıma gidiyorlar. En son 2019’da Asya kupasında İran olarak şampiyon oldular. Takımımıza destek vereceklerini düşünüyorum” dedi.

Antrenör Salih Kanık, “7 senedir gençlik spor kulübü olarak süper ligde yer alıyoruz. Bu sene de iddialı bir takım yapmak için İran Milli takımından sporcular transfer ettik. Burada şampiyon olarak ilimizi ve ülkemizi Avrupa kulüpler kupasında temsil etmeyi düşünüyoruz. Şu anda aktif olarak ülkelerinde oynuyorlar. Aynı zamanda 2018 dünya kupasında dünya 3.'sü olan takımda yer alan sporcularımız. Aynı zamanda da Asya kupasında şampiyon olan ülkenin sporcuları” diye konuştu.

AMASYA

17 Kasım 2019 Pazar

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