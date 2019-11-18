Başkan Üçok'tan vatandaşlara teşekkür Başkan Üçok: “Amasya Tanıtım Günleri’nde bizleri memleketimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Amasya Tanıtım Günleri’nde bizleri adeta memleketimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 4 gün süren ‘Amasya Tanıtım Günleri’nde Suluova standının yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Üçok, standın gurbetteki Suluovalıların buluşma noktası olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Standı ziyaret eden konuklarla yakından ilgilenen Başkan Üçok, “4 gün boyunca binlerce ziyaretçimizi ağırladığımız Amasya Tanıtım Günleri’nde bizleri adeta memleketimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AMASYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:24

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.