Üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Amasya Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen protokol imza programına, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Amasya Bilsem Müdürü Ömer Coşkun katıldı. Protokol, Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile Amasya Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu tarafından imzalandı.

Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, “Bu protokol, Bilsem’de öğrenim görmekte olan öğrencilerimize sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim gören öğrencilerimizin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Amasya Üniversitesinin imkân ve deneyimlerinden yararlanmasını amaçlamaktadır” dedi. Kösterelioğlu, protokole destek veren Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’ya teşekkür etti.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ise, “Amasya Üniversitesinin kapıları okullarımıza ve Amasyamıza her zaman açık olacak. Amasyamıza ve çocuklarımıza faydalı olabilmek için bütün imkanlarımızla destek vereceğiz” diye konuştu.

Rektör Elmacı, bu protokolün Bilsem öğrencilerine hayırlı olmasını dileyerek, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu’na teşekkür etti.

AMASYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:52

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