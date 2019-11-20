Jandarma, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde öğrencileri konuk etti

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla Fatih İlkokulu öğrencilerini konuk etti.

Okul Müdürü Hasan Ilıcak, Öğretmen Mehtap Ürgüp ve 3E sınıfı öğrencileri, ziyaret ettikleri İl Jandarma Komutanlığında personele Türk bayrakları ve kendi elleriyle kartonundan yaptıkları çiçekleri hediye ettiler.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yıldız’ın yakından ilgilendiği öğrencilere Jandarmanın faaliyetlerini tanıtıcı bilgiler verilerek narkotik köpek unsuru gösterisi izletildi. Ardından günün anısına şapka, balon, not defteri, jandarma boyama seti, hikâye kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

AMASYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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