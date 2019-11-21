49 suç kaydı bulunan hırsızlık şebekesi çökertildi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 49’dan fazla suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti. Şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıdı.
Amasya, Çorum ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüpheliler, asayiş şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2’si kadın 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum’da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya’ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AMASYA
21 Kasım 2019 Perşembe
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