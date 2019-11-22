Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmene Saygı Yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe yaklaşık 250 öğretmen, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve İl Milli Eğitim Müdür Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu katıldı. Yürüyüşün ardından Yavuz Selim Meydanı'nda öğrenciler tarafından açık hava konseri verildi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, “Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’un önderliğinde bu yıl ilk defa başlatmış olduğumuz 1822 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Amasya ilimizde de bugün son günümüz bu haftanın, öğretmenlerimizle birlikte Öğretmene Saygı Yürüyüşü adı altında yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşün devamında da öğretmenlerimize bir müzik dinletisi yapıyoruz. Buradaki amacımız öğretmenlerimizle birlikte ortak bir hedef, ortak bir amaç doğrultusunda bu güzel günü, bu onurlu günü birlikte kutlayarak onlara duyduğumuz saygı ve minneti gösterecek bir ortam oluşturmak” dedi.

Program müzik dinletisinin ardından son buldu.

AMASYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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