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49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İHA

Amasya ve birçok ilde evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 49 suç kaydı bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Amasya ve birçok ilde evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 49 suç kaydı bulunan 4 şüpheli tutuklandı.
Amasya, Çorum ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüphelileri, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2’si bayan 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum’da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya’ya getirilerek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

AMASYA

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:59
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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