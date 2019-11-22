49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Amasya ve birçok ilde evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 49 suç kaydı bulunan 4 şüpheli tutuklandı.
Amasya, Çorum ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüphelileri, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2’si bayan 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum’da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya’ya getirilerek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
AMASYA
22 Kasım 2019 Cuma
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