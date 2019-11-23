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Kalite yönetim sistemi temel eğitimi yapıldı

İHA

Kalite yönetim sistemi temel eğitimi yapıldı

Amasya Üniversitesi kalite çalışmaları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü Uzmanı Kadir Yaşar Efendioğlu tarafından, 1418 Ekim 2019 ile 1822 Kasım 2019 tarihleri arasında Amasya Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda "TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi" verildi.
Türk Standartları Enstitüsü Uzmanı Kadir Yaşar Efendioğlu, kalite belgesi almanın amaç değil araç olması gerektiğini kaydetti. Son yıllarda özellikle devlet kurumlarını dünya standardı olan İSO 9001 kalite belgesi almak için çeşitli eğitimlerden geçtiğini kaydetti. Hizmet kalitesini artırmak, kurumsallaşmayı planlamak ve kaliteli hizmet sunmak önemli. Kurumlarda idarecilerde değişim olsa da aynı kalitede hizmet sunulmalı. Bir kuruma sadece idareciler değil, o kurumda çalışan personeller de sahip çıkmalı, bunun için kalite yönetimleri sistemi konusunda eğitimler veriyoruz. Bir eşya alırken dahi kalite standardının önemsendiğine dikkati çeken Efendioğlu, kurumlarımızın kaliteli hizmet vermekte yarışır hale gelmesi gerektiğini ve kurumlardaki kalitenin artması için bu eğitimlerin önemli olduğunu söyledi. Efendioğlu, bu belgeyi almanın gönüllülük esasına dayalı olduğunu, amaçlarının gönüllü insanların katılımı sağlamak olduğunu dile getirdi. Bir kurumun kalitesini girişteki güvenlik görevlisi bile etkiler. Herkes bu sisteme katılmalı. Bu bilinci oluşturmalıyız dedi. Efendioğlu, başta Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı olmak üzere Amasya Üniversitesi ailesine teşekkür etti.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı konuşmasında, Amasya Üniversitesinin kaliteli hizmet vermekte yarışır hale gelmesi gerektiğini ve kurumlardaki kalitenin artması için bu tür eğitimlere önem verilmesi gerektiğini söyledi. Rektör Elmacı; üniversitenin bütün akademik ve idari birimlerinden personelin bu eğitimlere katıldığını ve bu eğitim sonunda üniversitemizin daha kaliteli bir hizmet üretmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Rektör Elmacı; Eğitimlere katılan Akademik ve İdari personele ve Türk Standartları Enstitüsü Uzmanı Kadir Yaşar Efendioğlu’na üniversitemize yapmış olduğu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ederim dedi.
Eğitimler sonunda Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı tarafından TSE Uzmanı Kadir Yaşar Efendioğlu adına dikilmiş olan fidan sertifikası verildi.

AMASYA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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