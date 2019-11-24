Vali Varol: “Bizler, Atatürk’ün gelecek nesilleri öğretmenlere emanet ettiği o anlayışın evlatlarıyız”

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katılan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek nesilleri öğretmenlere emanet ettiği o anlayışın evlatlarıyız” dedi.

Belediye Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un Öğretmenler Günü mesajı okundu. Adaylığı kalkan öğretmenler adına yapılan konuşmadan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak meslektaşlarının günlerini kutladı.

Konuşmasında “Bizler ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen Hazreti Ali’nin önderlerinden olduğu bir inanç ikliminin evlatlarıyız. Hocası ve bir alimin atından sıçrayan çamuru kendisine şeref olarak sayan ve o sırada cihana hükmeden padişahların kültürel ikliminin evlatlarıyız. Yine yok olmak üzere olan bir toplumu dünyanın tüm emperyal güçlerine karşı ayağa kaldırarak Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştirip daha sonrasında küllerinden yeniden doğmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek nesilleri öğretmenlere emanet ettiği o anlayışın evlatlarıyız” değerlendirmesinde bulunan Vali Varol, “Bizim toplumumuzda, kültürümüzde, inancımızda, töremizde öğretmenlerin dünyanın diğer toplumlarında olduğundan öte başka bir anlamı var. Bizim toplumumuzda öğretmenler örnek alınan, danışılan kişidir. Bizim toplumumuzda öğretmenler gittikleri yerlerde kanaat önderi olarak kabul edilen insanlardır. Toplumun, cemiyet hayatının önemli, önde gelen bireylerindendir. Toplumda eğitim faaliyetinin dışında ayrıca bu açıdan da rol alan, rol almayı bilen ve toplumun bu şekilde kabul ettiği çok önemli bir meslek grubudur” diye konuştu.

Eğitimi devletin sunduğu en önemli kamu hizmeti olarak gördüğünü ve dolayısıyla bu hizmeti sunan öğretmenlerinde devletin en önemli kamu görevlileri olduğunu vurgulayan Vali Varol, öğretmenlere seslenerek, “Değerli öğretmenlerimiz, sizler insanların geleceğini değiştirme gücüne sahipsiniz. İnsanlara kattıklarınızla, onlara verdiklerinizle, onlara verdiğiniz eğitimle, ahlakla, öğrettiğiniz davranış kalıplarıyla insanların gücünü belirleme gücüne sahipsiniz ve sizler dışında hiçbir meslek grubu, hiçbir camia böyle bir imkana sahip değil. Bu ayrıcalığın farkında olduğunuzu biliyorum. Gündelik hayatın akışı içerisinde karşılaştığımız birçok sorun size taşıdığını önemi unutturabilir. Buna lütfen izin vermeyin. Eğitimin geleniyle, müfredatla, fiziksel imkanlarla ilgili birçok sorununuz, probleminiz olabilir. Bunların hepsini konuşuruz, tartışırız. Yetkili mercilerimiz var. Bunları iletirsiniz. Sivil toplum kuruluşlarımız, sendikalarımız var. Bu arkadaşlarımızın vasıtasıyla bütün meseleleriniz ilgili mercilere, yetkili birimlere iletilebilir. Bunların hepsini aşarız. Ama işin temel işlevini, ortaya koyduğunuz performansın, ortaya koyacağınız tutumun, yaklaşımın ülkemizin, gençlerimizin geleceği için ne kadar önemli olduğunu her zaman hatırlamanızı istiyorum, istirham ediyorum sizlerden. Ben bu duygu ve düşüncelerde öncelikle mesleğini icra ederken şehadete ermiş çok kıymetli şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bu mesleğe ömrünü vermiş, emekli olmuş, emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sıhhatli, sağlıklı bir emeklilik hayatı diliyorum. Şu an mesleğini icra etmeye devam eden çok kıymetli öğretmen arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza da hem bireysel yaşantılarında sağlık, mutluluk hem de eğitim yaşantılarında başarılı bir kariyer diliyorum. Tekrar hepinizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri Vali Varol ve diğer yöneticiler tarafından verildi. Daha sonra aday öğretmenlik dönemleri sona eren öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerin sahnelenmesinin ardından sona erdi.

Programda ayrıca Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, daire amirleri, emekli ve görev başındaki öğretmenler ile öğrenciler yer aldı.

AMASYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:20

YATSI 18:44

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