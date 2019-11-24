Süper Lig oyuncularından kadına şiddete pankartlı tepki

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1.Etap maçları Kapsamında Süper Lig sporcuları “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” pankartı ile sahaya çıktı.

Ev sahibi Amasya Belediye Gençlik Spor ile Konya Selçuklu Belediyespor arasında oynanan Süper Lig hokey müsabakasında; “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” pankartı ile sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları başarılı bir oyun sergiledi. Karşılaşma 74 Amasya Belediyesi Gençlikspor'un galibiyetiyle son bulurken sporcular kadına şiddete karşı pankart açarak tepki gösterdi.

AMASYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:57

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