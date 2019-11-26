Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Efsane hatta o devir bitti!

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Kavşağı'nda 05 AZ 849 plakalı kamyonet ile 05 DS 923 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Cengiz Can ve yolcu Ali Can araçta sıkıştı. Olay yerine giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı zaman kaybetmeden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AMASYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

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