150 öğrenci sinemayla ilk defa tanıştı

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çocuk Hakları İl Çocuk Komite üyesi çocuklar, hayatında hiç sinemaya gitmemiş 150 köy okulu öğrencisini sinemayla tanıştırdı.

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerine devam eden Çocuk Hakları İl Çocuk Komite Üyesi Çocuklar, Yenice ve Şehitler İlkokulu öğrencilerine sinema etkinliği düzenledi. İl Çocuk Hakları Yetişkin Temsilcisi Sosyolog Gizem Dikmen tarafından çocuk hakları konusunda yapmış olduğu sunumun ardından Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde hayatları boyunca hiç sinemaya gitmeyen 150 öğrenciye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tavsiye ettiği çocuk filmlerinden Ratatouille/Ratatuy seyrettirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç, İl Çocuk Hakları Komite üyesi çocukların hiç sinemaya gitmeyen 150 köy okulu öğrencisi için düzenlediği sinema etkinliğinin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sinema gerçekten insan hayatını değiştiren, önemli buluşlardan birisidir. Son derece yaygın bir şekilde topluma, her yaş kesiminden insana hitap ediyor. Dünyadaki bütün farklı kültürleri aslında birbirine yaklaştırıyor. Halkların birbirini tanımasına vesile oluyor. İstedik ki çocuklarımız sinemayla tanışsın, daha sinemaya daha fazla aşina olsun ve sinemayı daha fazla tanısın. Sinema etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AMASYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

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