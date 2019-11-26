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Down sendromlu öğrenciler salon hokeyi sporuyla tanıştı

İHA

Amasya'da 2226 Kasım arasında Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçlarının son gününde Kılıçaslan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun down sendromlu öğrencileri salon hokeyi sporuyla tanıştı.

Down sendromlu öğrenciler salon hokeyi sporuyla tanıştı

Amasya’da 2226 Kasım arasında Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçlarının son gününde Kılıçaslan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun down sendromlu öğrencileri salon hokeyi sporuyla tanıştı.
Amasya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Kahramanmaraş Hokey arasında oynanan Salon Hokeyi Süper Lig karşılaşmasının seremonisinde ve başlama vuruşunda down sendromlu çocuklar sporculara eşlik etti ve maçın başlama vuruşunu yaptı. Öğrenciler penaltıdan gol atmayı da ihmal etmedi.
Down sendromlu çocuklara salon hokeyini tanıtmak istediklerini belirten Amasya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü takım kaptanı Gökhan Kaya, “2019 gönüllülük yılı kapsamında down sendromlu öğrencilerle hokeyi tanıştırmak istedik. Bu kapsamda down sendromlu öğrencilere başlama vuruşu ile birlikte seremoniye çıkışı yaptık. Onların bizim hayatımızda önemli bir yeri olduğu için böyle bir etkinlik yaptık” dedi.
Kılıçaslan Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Fatih Camcı, “Gökhan hocam bir gün okulumuza gelerek, heyecanlı bir şekilde bu sporun down sendromlular tarafından bilinmediğini, böyle bir organizasyon olmadığından bahsedince heyecanla, biz de onun heyecanına ortak olmak istedik açıkçası. Biz bu gibi faaliyetleri fırsat olarak görüyoruz. Toplumda bu öğrencilerin var olduğunu, bu öğrencilerle ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak maksadıyla bunu bir fırsat olarak gördük açıkçası. Gökhan Hocamın heyecanına bu şekilde ortak olmuş olduk" diye konuştu.
Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etabı değerlendiren Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, “2226 Kasım tarihleri arasında Amasya'da düzenlenen Erkeler Süper Lig 1. Etap müsabakaları bugün oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Ocak ayı içerinde 2. etap müsabakalarının Antalya’nın Alanya ilçesinde oynanması planlanmakta. O müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlarımız ülkemizi yurt dışında temsil edecek” diye konuştu.
Amasya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Kahramanmaraş Hokey arasında oynanan karşılaşma Amasya ekibinin 102 üstünlüğü ile sona erdi.

AMASYA

26 Kasım 2019 Salı

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