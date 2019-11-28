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MS hastası Aslı’nın akülü aracı Doktor Tanrıkulu’ndan

İHA

MS hastası Aslı’nın akülü aracı Doktor Tanrıkulu’ndan

Merzifon Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneğine akülü araç için başvuran MS hastası Aslı Kabaktan'a aracı, Dr. Özlem Tanrıkulu tarafından hediye edildi.
Merzifon Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneğine akülü araba ihtiyacı olduğunu belirterek başvuran Aslı Kabaktan, Dr. Özlem Tanrıkulu’nun aldığı akülü araba ile hayaline kavuştu. Dernek Başkanı Keriman Topal, “Aslı bize akülü bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirterek başvuru yapmıştı. Ardından Dr. Özlem Tanrıkulu ve annesi ihtiyaç sahibi bir vatandaşa yardımcı olmak istediklerini belirtince kendilerini Aslı ile tanıştırdık. Kısa bir süre önce babasını kaybeden Dr. Özlem Hanım babası adına bu akülü tekerlekli sandalyeyi temin ederek ihtiyaç sahibi kardeşimize teslim etti. Biz sadece aracıyız kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
Merzifon Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneğinin çok doğru işler yaptığına inandığını belirten Dr. Özlem Tanrıkulu, “Kısa bir süre önce babamı kaybettik. Annemle beraber babamın anısına doğru ve ihtiyaç sahibi bir kişiye destek olmak istedik. Dernek sayesinde Aslı ile tanıştık ve bundan dolayı çok mutluyum. Umarım bundan sonraki hayatında bu araç sayesinde daha rahat bir yaşam sürebilecek. Hepimizin hayatında bir gün başımıza bu tür şeyler gelebilir bunu unutmamamız lazım” ifadelerini kullandı.
Bu araba ile hayatını daha rahat sürdürebileceğini belirten MS hastası Aslı Kabaktan, Dernek yönetimi ve Dr. Özlem Tanrıkulu’na teşekkür ederek aracını teslim aldı.

AMASYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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