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55 yıldır demire aşkla şekil veriyor

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde son iki demir ustasından biri olan Kıbrıs Gazisi Selami Nalcı (66), 55 yıldır mesleği demirciliği aşkla yapıyor. Nalcı, 11 yaşında babasının yanında başladığı meslekte çalıştıracak çırak bulamamaktan dertli.

55 yıldır demire aşkla şekil veriyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde son iki demir ustasından biri olan Kıbrıs Gazisi Selami Nalcı (66), 55 yıldır mesleği demirciliği aşkla yapıyor. Nalcı, 11 yaşında babasının yanında başladığı meslekte çalıştıracak çırak bulamamaktan dertli.
Taşova'da bulunan demirci ustalarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor, sadece 2 demirci ustası var. En eski mesleklerden biri olan demircilik günümüzde teknolojiye yenik düşerek kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında. Baltadan, nala kadar birçok malzeme üreten demirciler, çalıştıracak çırak da bulamıyor. Birçok kişi babandan kalan bu mesleği icra etmeye çalışırken, çırak yetişmemesinden dolayı meslek kaybolma ile karşı karşıya.
Taşova'da babası Mustafa Nalcı'dan aldığı mesleği 55 yıldır devam ettiren demir ustası Selami Nalcı, “Eskisi gibi bu işlerde iş kalmadı. Ben 55 yıldır bu işin içindeyim. Çırak bulmak yok artık zaten. Çıraklığa heves eden yok. Heves eden olmayınca bu işin nesli tükenmeye başladı. Taşova’da 2 demirci kaldık. Bende zaten kalp hastası olduğum için 1 sene daha devam edebilirsem, 1 sene daha çalışacağım. Zaten artık teknoloji çok ilerledi, bize de baltası, çapası kaldı. O işlerde bitti zaten ama ufak tefek işlerimiz devam ediyor, boş kalmıyoruz” dedi.

AMASYA

29 Kasım 2019 Cuma

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