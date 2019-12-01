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Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay, Amasya’da karşılandı

İHA

Bir dizi temasta bulunmak üzere Yozgat'a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay, Amasya’da karşılandı

Bir dizi temasta bulunmak üzere Yozgat’a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Amasya Merzifon Havalimanı’nda karşıladı.
Amasya Merzifon Havalimanı’na uçakla iniş yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Merzifon Kaymakam Vekili Erdoğan Kanyılmaz karşıladı.
Vali Varol, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı havalimanında karşılayarak kendilerini Amasya’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

AMASYA

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:33
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  • İKİNDİ 14:56
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