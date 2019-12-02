2200 yıllık Aynalı Mağara üniversitelilerin bakımında

Amasya’daki 2200 yıllık Aynalı Mağara'da Amasya Üniversitesi öğrencileri tarafından bir dizi bakım çalışması uygulanıyor.

Dış cephesi usta bir taş işçiliğiyle yapıldığından güneş vurduğu zaman parlamasından dolayı ‘Aynalı Mağara’ ismi verilen bu önemli eserin yüzeyinin temizlenerek turizme kazandırılması amacıyla Amasya Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ziyaret Belediyesi iş birliğiyle mimari restorasyon programı öğrencilerince başlanan çalışma sürüyor.

Çalışmayı yerinde inceleyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ildeki tarihi ve kültürel eserlerin korunması ile gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. İncelemeye, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ve diğer yetkililer de katıldı.

M.Ö. 2. yüzyılda Helenistik çağda Amasya'da yaşamış Mitra Rahibi Tes’e ait ve genişliği 9,8 metre, yüksekliği 13 metre olan ayrıca 11. yüzyılda Bizanslılar tarafından keşişhane olarak kullanıldığı ve bu kullanımda yapıldığı tahmin edilen renkli duvar resimleri bulunan anıtsal mezarın tonoz kısmında altısı sağda, altısı solda olmak üzere 12 havarinin tasvirleri yer alıyor.

AMASYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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