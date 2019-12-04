Huzurevinde sakinleri ördükleri kıyafetleri mülteci çocuklara gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Huzurevinde sakinleri ördükleri kıyafetleri mülteci çocuklara gönderdi

İHA

Huzurevinde sakinleri ördükleri kıyafetleri mülteci çocuklara gönderdi

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar ve personel kendi ördükleri kışlık kıyafetleri mülteci çocuklara
gönderdiler.
Soğuk kış günlerine girmiş olduğumuz bugünlerde Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar ve personel kendilerinin örmüş oldukları atkı, kazak, bere ve patik gibi kıyafetleri ‘mülteci çocuklar üşümesin’ diye çocuklara gönderdiler. Huzurevi Müdürü Serdar Baran, “Yaşlılarımız ve personel bir kaç ay öncesinden aldıkları kararla Gaziantep'te bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklarımızın kış günlerinde kullanmaları ve üşümemeleri için atkı, bere, kazak, patik gibi kıyafetler örüp göndermek istediklerini söylediler. Yönetim olarak yaşlılarımıza ve personele destek vererek kıyafetlerin örülmesine ve hazırlanmasına yardımcı olduk. Bugünde Suluova Kızılay Şubesi aracılığıyla yaşlılarımız ve personelimizin örmüş olduğu el emeği göz nuru bu kıyafetleri Gaziantep'teki mülteci kampında yaşayan çocuklarımıza göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AMASYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisler durdurdu, sağlıkçılar bilgilendirdi
YEREL HABERLER Polisler durdurdu, sağlıkçılar bilgilendirdi
Amasya'da Bayrağa ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü
YEREL HABERLER Amasya'da Bayrağa ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü
Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Define ararken fotokapana takıldılar
YEREL HABERLER Define ararken fotokapana takıldılar
Sit alanında dedektörle define ararken jandarmanın fotokapanına yakalandılar
YEREL HABERLER Sit alanında dedektörle define ararken jandarmanın ...
Engelsiz bir gelecek için balonlar gökyüzüne bırakıldı
YEREL HABERLER Engelsiz bir gelecek için balonlar gökyüzüne ...
2200 yıllık Aynalı Mağara üniversitelilerin bakımında
YEREL HABERLER 2200 yıllık Aynalı Mağara üniversitelilerin bakımında
Park halindeki araç küle döndü
YEREL HABERLER Park halindeki araç küle döndü
Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Amasya’da
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X