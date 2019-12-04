Huzurevinde sakinleri ördükleri kıyafetleri mülteci çocuklara gönderdi

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar ve personel kendi ördükleri kışlık kıyafetleri mülteci çocuklara

gönderdiler.

Soğuk kış günlerine girmiş olduğumuz bugünlerde Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar ve personel kendilerinin örmüş oldukları atkı, kazak, bere ve patik gibi kıyafetleri ‘mülteci çocuklar üşümesin’ diye çocuklara gönderdiler. Huzurevi Müdürü Serdar Baran, “Yaşlılarımız ve personel bir kaç ay öncesinden aldıkları kararla Gaziantep'te bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklarımızın kış günlerinde kullanmaları ve üşümemeleri için atkı, bere, kazak, patik gibi kıyafetler örüp göndermek istediklerini söylediler. Yönetim olarak yaşlılarımıza ve personele destek vererek kıyafetlerin örülmesine ve hazırlanmasına yardımcı olduk. Bugünde Suluova Kızılay Şubesi aracılığıyla yaşlılarımız ve personelimizin örmüş olduğu el emeği göz nuru bu kıyafetleri Gaziantep'teki mülteci kampında yaşayan çocuklarımıza göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AMASYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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