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‘Amasya Misket Elması Gen Bahçesi Uygulama Alanı’na ilk fidanlar dikildi

İHA

Amasya Valiliği himayesinde uygulanan 'Tarım Şehri Amasya' programı kapsamındaki 'Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesinde Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde oluşturulan 'Amasya Misket Elması Gen Bahçesi Uygulama Alanı'na ilk fidanlar dikildi.

‘Amasya Misket Elması Gen Bahçesi Uygulama Alanı’na ilk fidanlar dikildi

Amasya Valiliği himayesinde uygulanan ‘Tarım Şehri Amasya’ programı kapsamındaki ‘Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ çerçevesinde Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde oluşturulan ‘Amasya Misket Elması Gen Bahçesi Uygulama Alanı’na ilk fidanlar dikildi.
Beraberindeki il yöneticileri ve öğrencilerle birlikte fidan diken Vali Dr. Osman Varol, “Uzmanlarımızın, ziraat teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın katkısıyla Amasya’daki en iyi ve örnek bahçe oluşturulacak. Bu bahçede edinilen tecrübe, burada denenen üretimle ilgili iyileştirme metotları arkadaşlarımız tarafından sahaya bu vesileyle yayılmış olacak” dedi.
Gazetecilere yaptığı açıklamada misket elmasının Amasya'nın çok önemli bir değeri olduğunu belirten Vali Varol, “1800 yıl önce yapılmış bir mozaikte bile elma figürü var. Yani elma üretimi Amasya için çok önemli. Misket elması Amasya’nın çok önemli değerlerinden bir tanesi. Bunu kanıtlayabilmek adına çok uzun ve yorucu bir çalışma sonucu bu ürünün coğrafi işaretini aldık. Artık bu ürün ilimiz için tescillenmiş oldu” diye konuştu.
Hazırlanan Misket Elması Eylem Planı kapsamında kentteki mevcut Misket elması bahçelerinin verimini ve durumunu iyileştirmek ve daha fazla üretim alanı oluşturmak adına adımlar atıldığını vurgulayan Vali Varol, “Bu adımlarımızın bir tanesi de çiftçilerimizin örnek bir bahçeyi görebileceği, gerçekten orijinal Misket Elmasından oluşan bir gen bahçesi diyebileceğimiz örnek bir gen bahçesi oluşturmaktı. Bu konuda da gurur vesilesi olan TİGEM işletmemiz devreye girdiler. Çok güzel bir noktayı bu amaç için tahsis ettiler. Uzmanlarımızın, ziraat teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın katkısıyla Amasya’daki en iyi ve örnek bahçe oluşturulacak. Bu bahçede edinilen tecrübe, burada denenen üretimle ilgili iyileştirme metotları arkadaşlarımız tarafından sahaya bu vesileyle yayılmış olacak" şeklinde konuştu.
Plan kapsamında çiftçilerimizin doğrudan uygulama yapacağı bahçeleri tespit edip kaç tane fidana ihtiyaçları varsa kendilerine temin edip dikiminde de kılavuzluk yapılması sonrasında takibinin de gerçekleştirileceğine değinen Vali Varol, “Bu eylem planı kapsamında 5 yıllık vadede 25 bin fidan dağıtılmış olacak. Coğrafi işaretini aldığımız bu ürünün hukuki, ticari haklarını korumak için ayrıca çalışmalarımız devam ediyor. Misket Elmasının diğer elmalardan ayıran özelliklerini muhafaza edip değerini bulacak şekilde satılmasını sağlayarak vatandaşımızın hak ettiği kazanca ulaşmasına yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün diktiğimiz fidanların gelecekte gerçekten istediğimiz hasıla rakamlarına ulaşmamıza önemli bir vesile olmasını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerin kullandı.
Vali Varol program sonrası Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz’dan işletmedeki üretim faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.
Programa, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Vekili Hasan Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, daire amirleri, diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.

AMASYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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