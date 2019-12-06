Tatbikat gerçeğini aratmadı

Onu tanıdınız mı?

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Amasya Emniyet Müdürlüğünde yapılan sivil savunma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde senaryo gereği ilk olarak çıkan yangında mahsur kalan personeller kurtarıldı. Ardından özel harekat polisleri şişme yatağa atlayarak binayı terk etti. Senaryo gereği son olarak yaralanan vatandaşlar AFAD tarafından sedye ile iple sarkıtılarak binadan tahliye edildi ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AMASYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:42

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